Панды в Японии пользуются популярностью на протяжении уже 50 лет

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Токио, 27 октября (Jiji Press). Гигантские панды в токийском зоопарке Уэно по-прежнему пользуются большой популярностью среди людей всех возрастов в Японии спустя 50 лет после появления первых панд в стране.

Вскоре после того, как премьер-министр Японии в то время Танака Какуэй, а затем премьер-министр Китая Чжоу Эньлай подписали совместное японско-китайское коммюнике 19 сентября 1972 года, было объявлено, что китайская сторона отправит двух гигантских панд, чтобы отпраздновать нормализацию двусторонних отношений.

Расположенный в токийском районе Тайто зоопарк спешно начал подготовку к приёму панд, хотя ранее этих животных видел только один сотрудник зоопарка.

Работники зоопарка «даже не знали, что это за животное – гигантская панда, не говоря уже о том, как за ней ухаживать, – сказал 48-летний Охаси Наоя из зоопарка. – Они, наверное, беспокоились».

Бывший смотритель зоопарка Уэно Сагава Ёсиаки, 75 лет, заботился о девяти гигантских пандах в зоопарке в течение 23 лет, начиная с 1973 года.

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