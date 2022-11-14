Кисида обвиняет Китай в посягательстве на суверенитет Японии
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Пномпень, 13 ноября (Jiji Press) -- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал Китай за посягательство на суверенитет его страны в Восточно-Китайском море.
Китай продолжает наращивать деятельность, посягающую на суверенитет Японии в Восточно-Китайском море, заявил Кисида на саммите Восточной Азии в столице Камбоджи Пномпене.
Ссылаясь на действия вооруженных сил Китая в акватории Тайваня в августе, Кисида заявил, что сохранение мира и стабильности в Тайваньском проливе имеет исключительную важность с точки зрения региональной безопасности.
Японский премьер также выразил обеспокоенность в связи с ситуацией в Гонконге и регулярными нарушениями прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Также, по его словам, серьезным вызовом международному сообществу являются военные провокации Северной Кореи.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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