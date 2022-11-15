Россия разрешила Японии сохранить долю в проекте «Сахалин-1»

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Токио, 15 ноября (Jiji Press). Российское правительство разрешило Японии сохранить свою долю в проекте разработки нефти и газа «Сахалин-1» на Дальнем Востоке России, сообщает государственное информационное агентство страны ТАСС.

Москва одобрила передачу японской государственно-частной компании Sakhalin Oil and Gas Development Co. 30% акций новой российской компании, которая взяла на себя управление проектом «Сахалин-1», сообщило 14 ноября ТАСС.

Россия уже предприняла аналогичный шаг в отношении нефтегазового проекта «Сахалин-2», позволив японским торговым домам Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. сохранить свои доли в проекте.

Компания Sakhalin Oil and Gas Development Co. была создана главным образом японским правительством и крупными трейдерами Itochu Corp. и Marubeni Corp.

Токио продемонстрировал свою политику сохранения интереса Японии к «Сахалину-1», надеясь снизить нефтяную зависимость страны от Ближнего Востока, которая составляет около 90%.

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