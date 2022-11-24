«Сахалин-2» не затронет ограничение цен на российскую нефть

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Вашингтон, 22 ноября (Jiji Press). Нефть, которую японские компании получают в рамках проекта «Сахалин-2», будет освобождена от предложенного ограничения цен на российскую нефть до 00:01 30 сентября 2023 года, по восточному поясному времени, сообщило Министерство финансов США.

Японские торговые дома Mitsui & Co. и Mitsubishi Corp. имеют доли в проекте «Сахалин-2» на Дальнем Востоке России, ключевом источнике стабильных поставок нефти в Японию.

Предел цен обсуждался для ограничения доходов России от экспорта нефти в рамках дополнительных санкций против Москвы в связи с её вторжением в Украину. С 5 декабря компаниям будет запрещено страховать поставки российской нефти, продаваемой ниже установленного предела.

«Большая семёрка» экономически развитых демократических стран, Европейский Союз и Австралия стремятся достичь соглашения об уровне ценового предела 23 ноября. Страны «Большой семёрки» поддерживают установление потолка на уровне около 60 долларов за баррель.

К инициативе не присоединятся Китай и Индия, основные покупатели российской нефти. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть в страны, устанавливающие ценовой потолок. Российская нефть, поставляемая в некоторые страны ЕС, включая Болгарию и Хорватию, также будет освобождена от ограничений.

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