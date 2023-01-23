В Японии рассматривают возможность введения наказаний за утечку секретов оборонного оборудования

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Токио, 20 января (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует ввести наказания для должностных лиц компаний, если они будут передавать секреты оборонного оборудования третьим лицам, сообщили информированные источники.

Министерство намерено представить соответствующий законопроект на очередной сессии парламента Японии, которая начнётся 23 января.

Этот шаг связан с тем, что министерство стремится расширить совместную разработку оборонной техники с другими странами.

В настоящее время гражданские лица могут быть привлечены к уголовной ответственности только в том случае, если они разглашают государственные секреты, специально указанные в соответствующем законе, или особые оборонные секреты, предоставленные Соединёнными Штатами.

Если должностные лица компаний, которые получают заказы от министерства на разработку и производство оборонной техники, передают кому-то соответствующую информацию, то в настоящее время к ним могут быть применены только гражданско-правовые санкции, такие как расторжение контрактов.

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