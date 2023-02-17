Япония пересмотрит критерии применения оружия в отношении аэростатов-шпионов

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Токио, 15 февраля (Jiji Press). Министерство обороны Японии планирует пересмотреть свои критерии применения оружия для реагирования на беспилотные летательные аппараты и воздушные шары-разведчики, нарушающие воздушное пространство страны, сообщили в среду представители министерства.

Министерство обнародовало план на заседании правящей Либерально-демократической партии, сообщил журналистам Кихара Минору, бывший специальный советник премьер-министра.

Министерство ранее не рассматривало воздушные шары как угрозу безопасности, но теперь, по-видимому, считает, что необходимо отреагировать на ситуацию с появлением предполагаемых аэростатов-шпионов.

Статья 84 закона о Силах самообороны Японии предусматривает, что при вторжении иностранного воздушного судна в воздушное пространство Японии Силы самообороны могут принять необходимые меры, включая применение оружия для законной самообороны или экстренную эвакуацию.

Министр обороны Хамада Ясукадзу заявил, что на основании этого закона Япония может сбить воздушный шар, нарушивший воздушное пространство страны.

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