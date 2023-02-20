Люди стекаются в зоопарк Уэно, чтобы увидеть гигантскую панду Сян Сян в последний день перед отъездом в Китай
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Токио, 19 февраля (Jiji Press). Люди стекались в зоопарк Уэно в Токио, чтобы увидеть Сян Сян в последний день публичного просмотра всеми любимой 5-летней самки гигантской панды перед её возвращением в Китай, запланированным на 21 февраля.
Лотерея для просмотра Сян Сян 19 февраля была проведена заранее. В общей сложности 2000 человек смогли увидеть Сян Сян за день, хотя заявок было подано в 20 раз больше, а шансы для последней группы из 100 зрителей достигли 1 к 70.
Зрители аплодировали и кричали каждый раз, когда Сян Сян двигалась, некоторые плакали. Ставни выставочного вольера Сян Сян были опущены около 16:50, после того как её увидела последняя группа.
«Мне грустно, но я её поблагодарил, – сказал Нацуки Мидзугути, 37-летний графический дизайнер из токийского района Синагава, который был в последней группе зрителей. –Сян Сян – мой друг. Она придавала мне смелости и подбадривала».
78-летняя Идэгути Харуми из города Фудзиномия, префектура Сидзуока, центральная Япония, пришла в зоопарк, хотя и проиграла в лотерею. «Я пришла сюда, потому что хотела быть рядом с Сян Сян. Она делала меня счастливой и радовала в течение пяти лет».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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