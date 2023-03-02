Правительство Японии позитивно восприняло речь президента Южной Кореи, назвавшего Японию «партнёром»
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Токио, 1 марта (Jiji Press). Японское правительство приветствовало выступление президента Южной Кореи Юн Сук Ёля 1 марта, в котором он назвал Японию «партнёром» своей страны.
Япония является «партнёром, который разделяет с нами те же универсальные ценности», – сказал Юн в своём выступлении на церемонии, посвящённой 104-й годовщине начала движения за независимость Кореи 1 марта против Японии.
«Мы положительно восприняли (выступление Юна)», – заявил высокопоставленный представитель министерства иностранных дел Японии.
Японское правительство планирует внимательно следить за действиями администрации Юна по урегулированию проблемы корейцев, призванных на работу в японские компании во время Второй мировой войны.
На пресс-конференции в Токио в тот же день генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу сказал: «Южная Корея Хирокадзу – важный сосед, с которым мы должны сотрудничать по глобальным вопросам».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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