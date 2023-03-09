На правительство Японии подали в суд из-за сексуального насилия со стороны экс-секретаря депутата

Новости

Токио, 8 марта (Jiji Press). Бывшая новостная журналистка подала иск о возмещении ущерба в размере 11 миллионов йен против правительства в Окружной суд Токио, утверждая, что она подверглась сексуальному насилию со стороны тогдашнего секретаря депутата.

Дело в основном по подозрению в квазинасильственном половом акте в отношении бывшего секретаря Уэда Киёси, члена Палаты советников, верхней палаты парламента, было передано в прокуратуру полицией, но прекращено, поскольку он покончил с собой.

Согласно жалобе, бывшая журналистка подверглась непристойному нападению со стороны бывшего секретаря в такси и в другом месте в марте 2020 года после посещения встречи с законодателями по приглашению группы сторонников Уэды.

Она подверглась сексуальному насилию со стороны бывшего секретаря через три дня в отеле после того, как он позвонил ей с обещанием предоставить информацию и заставил её пить алкоголь.

Уэда считается ответственным, поскольку он не проявил необходимой осторожности, заявила сторона истца, добавив, что, по словам другого политика, ему трудно понять, почему она подала жалобу на такой банальный инцидент.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме