Более 80% жителей Японии считают, что уход за детьми осложняет жизнь женщинам

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Токио, 14 марта (Jiji Press). Более 80% японцев считают, что женщины не активны в обществе, потому что они тратят много времени на уход за детьми и работу по дому, показал опрос, проведённый Кабинетом министров во вторник.

Доля респондентов, разделяющих это мнение, составила 84%, что намного превышает 14,6% тех, кто не согласен с этой точкой зрения.

Из числа состоящих в браке респондентов 57,6% заявили, что они поровну делят уход за детьми со своими супругами, даже если они пользуются помощью со стороны. Доля респондентов, заявивших, что они наравне со своими партнёрами берут на себя уход за пожилыми людьми, составила 73,8%, в то время как доля тех, кто делит другие домашние обязанности со своими партнёрами, составила 39,1%.

Опрос также показал, что доля респондентов, заявивших, что мужчинам предоставляется преимущественное отношение на рабочем месте, выросла на 10,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом 2019 года до 64,1%.

Согласно опросу, 57,7% респондентов мужского пола и 69,5% респонденток-женщин заявили, что на рабочем месте мужчины более привилегированны в правах, чем женщины.







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