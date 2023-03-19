Употребление алкоголя при низкой его переносимости повышает риск развития рака желудка
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Токио, 15 марта (Jiji Press). Употребление алкоголя, несмотря на его низкую переносимость, может увеличить риск развития высоко-злокачественного типа рака желудка, показало исследование группы японских учёных.
В исследовании, опубликованном в онлайн-версии американского журнала Nature Genetics, учёные сообщили, что в ходе крупномасштабного геномного анализа образцов тканей, собранных у больных раком желудка они обнаружили некоторые закономерности мутаций, связанных с употреблением алкоголя.
Рак желудка делится на кишечный тип, вызываемый в основном инфекциями helicobacter pylori, и диффузный тип, основная причина которого неясна. Последний тип включает в себя трудноизлечимый циррозный рак желудка.
Коллектив, состоящий из сотрудников Национального онкологического центра и Токийского университета, проанализировал ткани, собранные у 1457 пациентов в различных странах, включая Японию, Китай и Южную Корею, и обнаружил геномные аномалии, распространённые среди пациентов с диффузным типом рака.
Было также обнаружено, что паттерны мутаций, связанные с трудностями расщепления алкоголя и его потреблением, могут привести к возникновению рака желудка.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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