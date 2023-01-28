Что японцы едят с похмелья? Результаты опроса

Впервые за три года в новогодние праздники не действуют никакие ограничения. Наверняка много кто на этот период поехал в родные места и крепко выпивал со старыми друзьями, а утром ощущал серьёзное похмелье. Что же в Японии является «похмельной едой», которая помогает восстановить силы после вечеринки?

В 2022 году впервые за три года сняли все ограничения на передвижение в новогодние праздники. Компания Kakuyasu Co., Ltd., крупный розничный продавец алкогольных напитков, провела опрос среди подписчиков своего электронного журнала, спросив их о блюдах, облегчающих симптомы похмелья и о том, что им особенно хочется есть после вечеринки.

С похмельем сталкивались 92,6% респондентов, и 76,3% из них определили для себя своё излюбленное «похмельное блюдо», помогающее смягчить симптомы похмелья.

В ответах на вопрос о том, какое именно блюдо они предпочитают с похмелья, чаще всего называли суп мисо, его выбрало 61,5% респондентов. При этом многие особо упоминали суп мисо, в состав которого входят моллюски сидзими, и объясняли это тем, что он помогает быстро восстановить силы и что якобы содержащийся в нём орнитин полезен для организма.

На втором месте оказались удон (пшеничная лапша) и соба (гречневая лапша), за ними следовали различные супы и рис с чаем – отядзукэ, то есть лёгкую для желудка еду, содержащую жидкость.

Однако некоторые люди назвали в качестве любимой еды с похмелья плотные блюда, такие как рамэн и рис карри. В отношении риса карри люди отмечали то, что специи способствуют активизации кровообращения и потоотделения, а также то, что куркума хорошо помогает нейтрализовать алкоголь.

В замечаниях по поводу любимых «похмельных блюд» люди в том числе писали: «Когда я впервые выпил японское сакэ, у меня было похмелье, и благодаря маминому супу из моллюсков я выздоровел», «На предновогодней вечеринке перепил, а с утра меня воскресил кицунэ удон, который приготовила жена», «У меня было похмелье во время заграничной поездки. Супа мисо не было, и мне помог апельсиновый сок, который был на завтрак в ресторане гостиницы. С тех пор я выбираю апельсиновый сок».

Опрос проводился с 6 по 11 декабря 2022 года, релевантные ответы получены примерно от 300 человек.

Фотография к заголовку: PIXTA

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