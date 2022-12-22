В западных странах Новый год отмечают 1 января, первым трём дням года не придают особого значения и уже со 2 января люди возвращаются к обычной повседневной жизни. Жителям Запада японские обычаи могут показаться странными – почему японцы празднуют Новый год три дня? Уэно Макото, профессор факультета литературы Университета Кокугакуин и ведущий исследователь древней поэтической антологии «Собрание мириад листьев» (Маньёсю), рассказывает об этой традиции.

Представления о праздновании Нового года и первого дня года распространена во всём мире, где пользуются календарями для организации повседневной жизни, но особенно важное значение этот праздник имеет в зоне влияния китайской цивилизации. Это связано с тем, что сама концепция «Новогоднего дня» распространилась и укоренилась в Восточной Азии под влиянием китайских правителей, особенно во времена династий Суй и Тан. Можно сказать, что китайская цивилизация – это цивилизация, основанная на иероглифическом письме, конфуцианстве, буддизме и системе права (яп. рицурё). В китайской цивилизации в начале года прежде всего требовалось поспешить к императору, чтобы выразить ему своё почтение. Этого требовал вассальный долг, и поэтому неявка на Новый год приравнивалась к акту мятежа.

Император пребывает на севере, а подданные – к югу от него, поэтому подданные поклоняются императору, обратившись лицом на север (император обращён к югу, вассалы – к северу). Дело в том, что императора уподобляли Полярной звезде, и в этом заключается смысл новогоднего ритуала «утреннего поклонения» (朝賀, тёга). Именно поэтому почти в каждом дворце китайской цивилизации есть южный двор. Южный двор – это место, где выстраиваются вассалы. Такую структуру имеют и дворец в Чанъани времён династии Тан, Хэйдзёкё (Нара) и Хэйанкё (Киото) в Японии, замок Сюри на Окинаве и различные дворцы в Корее. После этого поклонения устраивали пир. На самом деле японские посланники к правителям династии Тан пересекали Восточно-Китайское море во время сезона тайфунов как раз потому, что они стремились принять участие в «утреннем поклонении» и тем засвидетельствовать своё почтение китайскому императору.

Предполагают, что ритуал тёга был завезён в Японию во второй половине VII века. Церемонии тёга стали проводить и в отдалённых регионах. Собирали чиновников, работающих в земельной управе, которая являлась представительством центрального правительства, они выполняли поклонение, обратившись в сторону дворца, находившегося в столице, после чего устраивали праздничный пир. Таким образом, церемонии, проводимые в центре, также проводились и в местных земельных управах.

Новогодние церемонии и поздравления – самые важные ритуалы года

Этот ритуал вскоре распространился в деревнях и сельских родах. Прежде всего нужно было совершить новогоднее поклонение главе деревни и главе рода. Поэтому в домах глав деревень и глав родов собиралось множество гостей, а после приветствий устраивали пир. Так что к концу года в каждом доме нужно было провести большую уборку, а гостям и хозяину — подготовить лучшую одежду. Также стали готовить еду для гостей. Само собой, нужно было делать и новогодние украшения.



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Другими словами, новогодние обряды и поздравления являются самыми важными ритуалами года. В Китае сейчас это называется Праздником Весны и отмечается по лунному календарю. Южная Корея также следует лунному календарю. Поэтому в китайской цивилизационной зоне происходит массовое передвижение людей в конце года и в новогодние праздники. В Европе и США после рождественских каникул в Новый год есть только один выходной, тогда как в зоне китайской цивилизации это не так, потому что людям требуется собраться в одном месте.

В самом древнем японском поэтическом сборнике «Собрание мириад листьев» (Манъёсю), созданном в VIII веке, последнее стихотворение посвящено пиру после церемонии поклонения в земельной управе в первый день года в Инаба (нынешняя преф. Тоттори). Оно представляет собой песню о вечеринке, проводимой после богослужения в здании национального правительства в день Нового года в Инабе. Во втором году Тэмпё-ходзи (758) Оотомо-но Якамоти был назначен в земельную управу на должность правителя земли Инаба. Там он встретил Новый год. В новогоднее утро третьего года Тэмпё-ходзи (759) выпал снег. После церемонии утреннего поклонения Якамоти и сложил это стихотворение:

3-й год Тэмпё-ходзи [759]. Весна, 1-й день 1-й луны

Застольная песня на пиру, устроенном в управлении провинции Инаба для начальников уездов и чиновников

新しき

年の初めの

初春【はつはる】の

今日【けふ】降る雪の

いやしけ吉事【よごと】 Атарасики

Тоси но хадзимэ но

Хацухару но

Кё: фуру юки но

Иясикэ ёгото Снег белый, падающий с неба

Весною раннею,

Сегодня, в Новый год,

О, падай, падай же сильнее,

Приход твой счастье нам несёт! (св. 20, 4516, перевод А. Е. Глускиной)

Якамоти, таким образом, видел в снеге, который выпал на Новый год, счастливое предзнаменование, сулящее урожайный год, и на новогоднем пиру это особо подчеркнул. Вообще можно сказать, что праздничные мотивы составляют суть новогодних стихов. И сейчас, через 1300 лет, Новый год для японцев – особое время, примерно как Рождество в западных странах.

Фотография к заголовку: © Pixta

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