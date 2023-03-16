Кисида рассматривает план предоставления 30 000 йен для семей с низким доходом

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Токио, 15 марта (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио рассматривает план предоставления 30 000 йен в качестве новой помощи в связи с инфляцией каждому домохозяйству с низким доходом.

Кисида также продемонстрировал готовность предоставить домохозяйствам, воспитывающим детей, дополнительные 50 000 йен на каждого ребёнка, заявил журналистам Исии Кэйити, генеральный секретарь Комэйто, партнера по коалиции правящей Либерально-демократической партии, после встречи с премьер-министром в его официальном офисе.

Эти планы выделения наличных денег для семей с низким доходом первоначально Хагиуда Коити, руководитель политики ЛДП, показал Кисиде, возглавляющему ЛДП, на другой встрече ранее в тот же день.

Кисида сказал Хагиуде, что хочет поддержать малообеспеченных, которые сильнее пострадали от повышения цен, особенно с целью оказания помощи в зависимости от количества детей, которых они воспитывают.

На соответствующих встречах с премьер-министром Хагиуда и Исии представили собственные предложения своих сторон о дальнейших мерах по смягчению последствий повышения цен, включая помощь потребителям сжиженного пропана и компаниям, использующим большое количество электроэнергии.

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