Премьер-министр Кисида во время своеего первого визита в Украину встретится с президентом Зеленским

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Токио, 21 марта (Jiji Press) Премьер-министр Кисида Фумио посетит столицу Украины Киев 21 марта и встретится с президентом Зеленским. Об этой встрече объявило Министерство иностранных дел Японии. На встрече он передаст намерение Большой семёрки (G7) объединиться в поддержку Украины и продолжить санкции против России. Это первый визит премьер-министра в Украину с момента вступления в должность в октябре 2021 года, он вернётся в Японию 23 марта.

В своем заявлении Министерство иностранных дел заявило, что саммит “воздаёт должное мужеству и настойчивости украинского народа и передаёт непосредственно от премьер-министра солидарность и непоколебимую поддержку Японии и ”Большой семёрки“, председателем которой является Япония”. “Мы подтверждаем с президентом Зеленским нашу решимость отвергнуть агрессию России и одностороннее изменение статус-кво силой и защищать международный порядок, основанный на верховенстве права”. В телефонном разговоре в январе президент Зеленский попросил премьер-министра посетить Украину; в феврале президент США Джо Байден нанёс неожиданный визит в Киев. Япония была единственной страной G7, чьи лидеры не посетили Украину после российского вторжения, начавшегося в феврале прошлого года.

Премьер-министр Кисида встретился с премьер-министром Моди в Нью-Дели, Индия, где он находился с визитом 20 января, и должен был вернуться домой на правительственном самолете утром 21 января (в тот же день после полудня по японскому времени). На самом деле он полетел через Польшу в Киев. 22 марта он встретится с польскими лидерами.

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