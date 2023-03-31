Меньше 10 000 членов организованных преступных групп было арестовано в 2022 году

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Токио (Jiji Press). Число членов и пособников организованных преступных групп арестованных полицией Японии в 2022 году составило 9 903, впервые опустившись ниже 10 000, показали данные Национального полицейского агентства 23 марта.

Этот показатель снизился на 1832 по сравнению с предыдущим годом. Считается, что это сокращение отражает снижение численности организованных преступных группировок в целом.

Наибольшая доля членов преступных групп, 21,6%, привлекалась к ответственности за нарушение закона о контроле над стимулирующими веществами, за ними следуют 14,4% за мошенничество, 11,5% за причинение телесных повреждений и 8,6% за кражу.

Число членов организованных преступных групп в Японии по состоянию на конец прошлого года находилось на рекордно низком уровне - около 22 400 человек, снижаясь 18-й год подряд. Члены шести крупнейших синдикатов страны, включая «Ямагути-гуми», «Сумиеси-кай» и «Инагава-кай», составили 71,9% от общего числа.

Средний возраст члена преступной группы составил 54,2 года, что на 6,8 года больше, чем десятилетием ранее. На долю лиц в возрасте 20 лет и моложе приходится менее 6%.

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