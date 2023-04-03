Правительство Японии опубликовало проект «беспрецедентной» политики в отношении детей
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Токио, 31 марта (Jiji Press). Правительство Японии обнародовало проект, предусматривающий то, что премьер-министр Кисида Фумио называет «беспрецедентными мерами» по борьбе со снижающейся рождаемостью в стране.
Проект включает в себя отмену потолка доходов для детских пособий, облегчение бремени жилищных кредитов для домохозяйств с несколькими детьми и создание новой системы для расширения услуг детских садов для всех детей.
В проекте говорится, что правительство будет уделять приоритетное внимание реализации «планов ускорения» мер, касающихся детей, определяя следующие три года как период интенсивных усилий.
При этом в проекте не уточнялись источники финансирования мероприятий. Ожидается, что Кисида объявит об общих принципах удвоения бюджетов политики, связанной с детьми и их воспитанием, в ежегодных основных экономических и фискальных директивах правительства, которые будут составлены в июне.
Правительство также создаст новый совет во главе с премьер-министром, чтобы начать полноценные переговоры о финансировании этих мер.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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