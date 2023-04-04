В Японии начинает работу Агентство по делам детей и семьи
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 3 апреля (Jiji Press). Недавно созданное Японское агентство по делам детей и семьи заработало полностью 3 апреля. Оно было создано, чтобы устранить разделение политики в отношении детей, ранее находившейся в ведении нескольких государственных учреждений.
Новое агентство, официально созданное 1 апреля как филиал Кабинета министров, призвано служить диспетчерской организацией для широкого спектра политических вопросов, включая меры по борьбе со снижением рождаемости в стране, поддержку домохозяйств, воспитывающих детей, и предотвращение издевательств над детьми и жестокого обращения с ними.
«Мы разработаем политику, прислушиваясь к мнению каждого», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на церемонии открытия.
Позже Огура Масанобу, министр, отвечающий за политику в отношении детей, вместе со школьниками нарисовал тушью буквы для размещения на вывеске агентства.
Агентство берет на себя соответствующие обязанности, которые ранее выполняло Бюро политики в отношении детей и семьи министерства социального обеспечения и штаб-квартира Кабинета министров по политике помощи детям и воспитанию детей.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Япония выделит помощь в размере 30 000 йен семьям с низким доходом
- 94% жителей Японии ощутили повышение цен
- В следующем году запланировано повышение цен на более чем 7000 продуктов питания
- Потребительские цены в Японии впервые за 40 лет выросли на 3,6%
- Рост цен влияет на внешкольное обучение детей в Японии
- Суровые будни внештатных сотрудников ключевых сфер и проблемы трудоустройства женщин на фоне пандемии
- Своими силами уже не выбраться: «андеркласс» по-японски