В Японии начинает работу Агентство по делам детей и семьи

Новости

Токио, 3 апреля (Jiji Press). Недавно созданное Японское агентство по делам детей и семьи заработало полностью 3 апреля. Оно было создано, чтобы устранить разделение политики в отношении детей, ранее находившейся в ведении нескольких государственных учреждений.

Новое агентство, официально созданное 1 апреля как филиал Кабинета министров, призвано служить диспетчерской организацией для широкого спектра политических вопросов, включая меры по борьбе со снижением рождаемости в стране, поддержку домохозяйств, воспитывающих детей, и предотвращение издевательств над детьми и жестокого обращения с ними.

«Мы разработаем политику, прислушиваясь к мнению каждого», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на церемонии открытия.

Позже Огура Масанобу, министр, отвечающий за политику в отношении детей, вместе со школьниками нарисовал тушью буквы для размещения на вывеске агентства.

Агентство берет на себя соответствующие обязанности, которые ранее выполняло Бюро политики в отношении детей и семьи министерства социального обеспечения и штаб-квартира Кабинета министров по политике помощи детям и воспитанию детей.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме