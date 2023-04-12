Япония будет разрабатывать ракеты большой дальности для подводных лодок

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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии заявило, что к концу 2027 финансового года разработает ракеты большой дальности для запуска с подводных лодок в рамках плана по созданию средств противодействия ударам.

Проект развития стоимостью 58,4 миллиарда йен начнётся в 2023 финансовом году, который начался в этом месяце. 7 апреля министерство подписало контракт с Mitsubishi Heavy Industries Ltd.

Министерство стремится усилить возможности сдерживания за счёт развёртывания ракет подводных лодок, которые трудно обнаружить, для Морских сил самообороны. Ракеты будут запускаться из торпедного аппарата.

«Подводные лодки действуют очень скрытно и могут вынуждать врагов принимать очень сложные меры реагирования», – заявил министр обороны Хамада Ясукадзу на заседании парламентского комитета в декабре прошлого года.

План разработки ракет большой дальности для подводных лодок был включён в пересмотренные в декабре три ключевых документа страны по безопасности. В документах также оговаривается, что Япония будет разрабатывать подводные лодки с системой вертикального пуска.

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