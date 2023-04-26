В больнице Киотского университета восстанавливают нервы пальцев с помощью 3D-биопринтера
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Киото, 25 апреля (Jiji Press). Университетская больница Киото успешно регенерировала нервы, в том числе пальцев, у трёх пациентов с помощью 3D-биопринтера.
Исследовательская группа больницы изготовила трубчатые нервные проводники с помощью 3D-биопринтера и пересадила их в поражённые части тела пациентов в ходе клинических испытаний, сообщили представителя больницы.
По данным больницы, клинические испытания привели к восстановлению чувствительных нервов у всех трёх пациентов, что позволило им вернуться к работе.
Исследовательская группа использовала 3D-биопринтер, который искусственно создает ткани из клеток, для производства нервных проводников диаметром 2 миллиметра путем культивирования в течение примерно 2 месяцев клеток кожи брюшной полости трёх пациентов в возрасте от 20 до 50 лет, у которых были повреждены их нервы пальцев или запястья из-за травм во время работы.
Биопринтер был разработан Cyfuse Biomedical KK, токийским стартапом, специализирующимся на регенеративной медицине.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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