19 мая лидеры G-7 обсудят безопасность и ядерное разоружение

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Токио, 16 мая (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» обсудят вопросы безопасности и ядерного разоружения 19 мая, в первый день своего трёхдневного саммита в городе Хиросима на западе Японии, как стало известно 16 мая.

Согласно повестке дня и расписанию саммита, опубликованным министерством иностранных дел Японии, премьер-министр Японии Кисида Фумио сначала поприветствует других лидеров G-7 в Мемориальном парке мира в Хиросиме.

Затем лидеры проведут рабочий обед, чтобы обменяться мнениями о мировой экономике и обсудить способы использования цифровых технологий.

Днём 19 мая ​​они проведут переговоры о вторжении России в Украину, морской экспансии Китая и ядерном разоружении.

Утром 20 мая лидеры будут говорить об экономической безопасности. Во второй половине дня к ним присоединятся приглашённые лидеры из некоторых других стран, включая Южную Корею и Индию, чтобы обсудить вопросы продовольствия, гендера, изменения климата и энергетики.

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