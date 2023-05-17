19 мая лидеры G-7 обсудят безопасность и ядерное разоружение
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Токио, 16 мая (Jiji Press). Лидеры «Большой семёрки» обсудят вопросы безопасности и ядерного разоружения 19 мая, в первый день своего трёхдневного саммита в городе Хиросима на западе Японии, как стало известно 16 мая.
Согласно повестке дня и расписанию саммита, опубликованным министерством иностранных дел Японии, премьер-министр Японии Кисида Фумио сначала поприветствует других лидеров G-7 в Мемориальном парке мира в Хиросиме.
Затем лидеры проведут рабочий обед, чтобы обменяться мнениями о мировой экономике и обсудить способы использования цифровых технологий.
Днём 19 мая они проведут переговоры о вторжении России в Украину, морской экспансии Китая и ядерном разоружении.
Утром 20 мая лидеры будут говорить об экономической безопасности. Во второй половине дня к ним присоединятся приглашённые лидеры из некоторых других стран, включая Южную Корею и Индию, чтобы обсудить вопросы продовольствия, гендера, изменения климата и энергетики.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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