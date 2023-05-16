Саммит G7 и японское лидерство в дипломатии: к единству в обеспечении свободного и открытого международного порядка с упором на инклюзивность и многообразие

Российское вторжение в Украину в очередной раз повышает значимость объединения семи передовых стран – «Большой семерки» (G7). В 2023 году председательствующим государством в G7 является Япония. Автор указывает на необходимость для японской дипломатии делать упор на инклюзивность и многообразие в стремлении к поддержанию либерального международного порядка, объединяя усилия с Индией, которая председательствует в «Большой двадцатке».

Полвека назад, 25 марта 1973 года, в ответ на «нефтяной шок» и вызванную им экономическую депрессию, Соединенные Штаты Америки, Великобритания, Франция и Западная Германия провели диалог министров финансов четырех ведущих стран Запада. Затем, осенью того же года, когда к ним присоединилась Япония, возникла «Большая пятерка», ставшая предшественницей нынешней «семерки». В ноябре 1975 года эти пять стран и присоединившаяся к ним Италия провели во французском городе Рамбуйе Первый саммит промышленно развитых стран. На следующий год к его участникам присоединилась Канада, и в городе Сан-Хуан в находящемся под управлением США Пуэрто-Рико состоялся Второй саммит промышленно развитых стран с участием премьер-министра Канады Пьера Трюдо. Между прочим, его старший сын Джастин Трюдо находится на посту премьер-министра Канады с 2015 года и в нынешнем году примет участие в саммите G7 в городе Хиросима.

За примерно полувековую историю G7 Япония продолжает оставаться единственным государством Азии, входящим в состав «семерки». Начиная с Токийского саммита в 1979 году к настоящему времени Япония приняла у себя в качестве председательствующей страны в общей сложности шесть таких саммитов. Первые три состоялись в Токио, а последующие – на острове Окинава, на острове Хоккайдо и в Исэ-Сима. В последние годы по соображениям обеспечения охраны воздерживаются от проведения таких саммитов в Осаке, и встречи проходят по большей части в живописных курортных местах, позволяющих вести обсуждения в тихой, спокойной и безопасной обстановке. На саммите G7 в текущем году Япония будет председательствующей страной уже в седьмой раз.

За время полувекового существования данного объединения в мире завершилась Холодная война, война с терроризмом, случился финансовый кризис (2008 года), произошел подъем стран с быстрорастущей экономикой, существенно изменился международный порядок в целом. Когда в 2008 году началось проведение саммитов «Большой двадцатки», высказывалось мнение о том, что в «Большой семерке» больше нет необходимости. В нынешних условиях такие события как вторжение России в Украину, а также стремление Китая к воссоединению с Тайванем силовым путем обозначили предел возможностей взаимодействия с Россией и Китаем. Достижение согласия как в Совете Безопасности ООН, так и во Всемирной торговой организации, G20 и других международных структурах стало затруднительным, поскольку в их состав входят Россия и Китай, и это вновь подтверждает значимость G7 как объединения, участники которого разделяют общие ценности. Давайте рассмотрим, каким образом в этом колоссальном потоке исторических событий стремится проявить лидерство японская дипломатия.

Что такое «форум G7»

В Японии под G7 зачастую подразумевают только встречи «семерки» на высшем уровне. Однако, к примеру, в нынешнем году деятельность G7 отнюдь не ограничивается единственно проведением саммита 19 и 20 мая в городе Хиросима. Председательство Японии в G7 началось с 1 января 2023 года и продлится до конца года – вплоть до 31 декабря. За это время с 16 по 18 апреля состоялась встреча министров иностранных дел G7 в городе Каруидзава префектуры Нагано, 15 и 16 апреля в Саппоро была проведена встреча министров G7, ведающих вопросами климата, энергетики и охраны окружающей среды. Помимо непосредственно «саммита» – переговоров глав государств – по всей Японии проводятся очень разнообразные встречи и совещания на уровне министерств и ведомств. Иными словами, для Японии весь 2023 год – это «год Большой семерки».

Особенно отчетливо ценность G7 вновь подтвердилась с начала российского вторжения в Украину в прошлом году. Германия как председательствующая страна в этом объединении провела за 2022 год в общей сложности 12 встреч министров иностранных дел G7. Из-за пандемии коронавируса в эту дюжину входят и заседания, состоявшиеся в формате онлайн, но тем не менее ценность таких собраний, на которых передовые демократические страны продемонстрировали единство позиции в том, что касается помощи Украине и санкций против России, очень велика. Можно утверждать, что российское вторжение в Украину стало поводом для того, чтобы вновь осознать необходимость укрепления сотрудничества демократических государств и проявить новую ценность саммитов G7.

Лидерство Японии как председательствующей страны

Лидерство на посту председательствующей страны в 2023 году перешло от Германии к Японии. В выступлении перед Парламентом по вопросам государственной политики 23 января премьер-министр Японии Кисида Фумио произнес следующие слова. «Попытки силой изменить статус-кво неприемлемы ни в каком регионе мира. Воспользовавшись саммитом в Хиросиме, мы вновь заявим всему миру о нашей решимости отстаивать этот принцип и поддерживать свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве закона».

Во время предшествовавшего этому выступлению январского визита премьер-министра в Соединенные Штаты Америки, в своем выступлении в Университете Джонса Хопкинса Кисида говорил следующее. «В международном сообществе, где усиливаются раскол и замешательство, становится очень важно то, кем мы являемся. «Большая семерка», которую объединяют общие ценности, стала группой, сработавшей наиболее эффективно при российском вторжении в Украину».

Премьер-министр Кисида несколько раз использовал слова «поворотный момент истории», говоря о необходимости для международного сообщества поддерживать Украину и усиливать санкции против России при центральной роли G7. Во время односторонней аннексии Россией Крымского полуострова в 2014 году правительство Японии, в том числе и по соображениям сохранения хороших дипломатических отношений с Россией, не присоединилось к введению жестких экономических санкций. А на этот раз можно в полной мере утверждать, что международное единство в отношении антироссийских санкций усилилось, а Япония выполняет свой долг перед международным сообществом, оказывая содействие дальнейшему расширению и укреплению этого единства. В 2014 году нынешний премьер-министр Кисида был министром иностранных дел в правительстве премьер-министра Абэ Синдзо. Быть может, именно по этой причине, будучи глубоко и подробно осведомленным, вместе с тем он ощутил необходимость реагировать иначе.

Вместе с тем Япония уделяет особенно важное значение укреплению сотрудничества с так называемым «Глобальным Югом». В выступлении 13 января в Вашингтоне Кисида отметил: «Отворачиваясь от Глобального Юга, мы окажемся в меньшинстве, что крайне осложнит решение политических задач». И действительно, в середине января министр иностранных дел Хаяси Ёсимаса нанес визит в ряд стран Южной Африки, а сам премьер-министр, пользуясь чередой майских праздников, своим визитом в ряд африканских стран пытается еще более укрепить взаимодействие с партнерами на данном континенте.

Тринадцатого февраля во время поездки в Германию для участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности Хаяси провел первую личную встречу с главами внешнеполитических ведомств стран G7 как представитель председательствующей страны. В заявлении председателя встречи, отметив: «Мы подчеркиваем приверженность поддержанию международного порядка, основанного на верховенстве закона», Хаяси продолжил: «В условиях, когда приближается годовщина начала полномасштабного российского вторжения в Украину, члены G7 вновь подтвердили непоколебимую солидарность с Украиной настолько, насколько потребуется».

После этого, 24 февраля, в день годовщины начала вторжения России в Украину, Хаяси, прибывший в Нью-Йорк для участия в заседании Совета Безопасности ООН на уровне министров, заметил: «Эта агрессия является нарушением Устава ООН одной из стран-постоянных членов Совета Безопасности, на которых лежит наибольшая ответственность за международный мир и стабильность». Вместе с тем Хаяси подчеркнул: «Россия должна уважать суверенитет и территориальную целостность Украины, немедленно прекратить агрессивную войну и вывести свои войска из Украины, при этом международному сообществу важно продолжать оказывать поддержку этой стране».

Премьер-министр Кисида в тот день провел в формате онлайн первый саммит G7 с начала председательства Японии, подчеркнув необходимость усилить поддержку, оказываемую Украине. В заявлении лидеров G7 осуждение российского вторжения было изложено в самых жестких выражениях: «Мы осуждаем незаконную, несправедливую и необоснованную войну России, пренебрежение ею Уставом ООН, а также ее безразличие к тому влиянию, которое война России оказывает на людей по всему миру». Кроме того, в документе было заявлено: «Для дальнейшего сдерживания возможностей России, осуществляющей незаконную агрессию, мы вновь подтверждаем приверженность G7 и стран-партнеров санкциям, реализованным к настоящему моменту с беспрецедентной согласованностью, а также усилению других экономических мер».

Весь год с начала вторжения страны G7 неослабно продолжали следовать антироссийским санкциям и оказывать поддержку Украине. Экономические санкции против России зачастую оказывают тяжелое негативное воздействие на экономику собственной страны, и в каждой из стран-участниц «семерки» имеются недовольные. Тем не менее, даже прислушиваясь к многообразию мнений внутри стран, верной позицией является единство G7 в отстаивании принципов и служении образцом и главным столпом международного порядка.

К роли защитницы «свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона»

В течение трех дней с 16 апреля в городе Каруидзава проходила встреча министров иностранных дел стран G7, участники которой, уже встречавшиеся в таком формате и на протяжении прошлого года целых 12 раз, обменивались мнениями в доверительной и непринужденной атмосфере. Главы внешнеполитических ведомств G7 всемером проследовали из Токио в Каруидзаву в неформальной обстановке, воспользовавшись для этого шикарными пассажирскими местами гран-класса в суперэкспрессе линии Хокурику синкансэн. На ужине в первый день встречи по замыслу Хаяси приготовили яблочный пирог, который в свое время очень понравился при посещении Каруидзавы Джону Леннону из «Битлз», и поднесли в качестве подарка ко дню рождения госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Франции Катрин Колонны. Хаяси является выпускником школы управления имени Джона Кеннеди Гарвардского университета, владеет английским языком на беглом уровне, необычном для японского политика, очень общителен, и можно сказать, что он является наилучшим министром иностранных для сведения воедино различных позиций стран G7, движимых разными соображениями.

В опубликованном 18 апреля коммюнике министров иностранных дел стран G7 было отмечено: «Мы вновь подтверждаем нашу решимость, строго соблюдая Устав ООН, действовать вместе для поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона». К тому же в документе указано: «Мы будем продолжать работать вместе с нашими партнерами для развития устойчивого общества, поддерживающего права человека, правосудие и человеческое достоинство, откликающегося на потребности наиболее уязвимых людей, открытого, прозрачного и сильного». Это демонстрирует позицию, направленную на укрепление связей с различными странами уже упомянутого Глобального Юга, с которыми уже развиваются партнерские отношения. Для того, чтобы страны G7 не оказались меньшинством в международном сообществе, не обойтись без сотрудничества с «партнерами» объединения, для чего безусловно следует продолжать использовать самые различные организационные структуры.

Японская дипломатия, встретившая 2023 год на посту председательствующей страны в G7, выступает под лозунгом важности и необходимости укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве закона. Ранее, при правительствах под руководством премьер-министров Абэ Синдзо и Суги Ёсихидэ, была выдвинута доктрина «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», и Япония проявила лидерство в формировании регионального порядка в зоне Индийского и Тихого океанов. Теперь правительство Кисиды Фумио демонстрирует твердую решимость заниматься этой работой на глобальном уровне, выйдя за рамки Индо-Тихоокеанского региона. Майский саммит G7 в Хиросиме очевидно предоставит наилучшую возможность проявить лидерство японской дипломатии в данном направлении.

В условиях, когда происходит все больший раскол международного сообщества и усиливается порождаемая агрессией ненависть, провозглашение Японией собственной дипломатической доктрины, подчеркивающей инклюзивность и многообразие, имеет особенно большую ценность. Успех «Большой семерки» будет безусловно определяться усилиями Японии при проведении таких мероприятий, как саммит G7 в Хиросиме, наряду с усилением взаимодействия с Индией, председательствующей в текущем году в «Большой двадцатке».

Фотография к заголовку: Главы внешнеполитических ведомств стран G7 перед началом встречи (от середины в глубине против часовой стрелки): Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса, государственный секретарь США Энтони Блинкен, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, заместитель главы внешнеполитического ведомства ЕС Энрике Мора, министр иностранных дел Италии Антонио Таяни, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, министр иностранных дел Канады Мелани Жоли. 18 апреля 2023 года, город Каруидзава, префектура Нагано (© Jiji Press)

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