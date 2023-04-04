Кисида призывает наказать Россию за военные преступления в Украине
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал привлечь Россию к ответственности за военные преступления в Украине, совершённые после того как Москва начала вторжение в Украину в феврале прошлого года.
«Агрессия России является серьезным нарушением международного права», – заявил Кисида в видеообращении, опубликованном МИД Японии. – Россия должна быть привлечена к ответственности. Не должно быть безнаказанности за военные преступления и другие злодеяния».
Видеообращение было отправлено на международную конференцию, организованную украинским правительством 31 марта, чтобы отметить первую годовщину освобождения от российской оккупации Бучи, где было убито много мирных жителей.
Премьер-министр Кисида посетил этот город, расположенный недалеко от столицы Украины, во время своего недавнего визита в Киев.
«Я остановился в Буче и своими глазами увидел трагедию российской агрессии», – сказал Кисида, подчеркнув, что он «действительно возмущён серьёзностью непростительного насилия со стороны России». Выразив соболезнование пострадавшим, он заключил: «Япония будет шагать вместе с Украиной, чтобы восстановить мир на этой прекрасной земле».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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