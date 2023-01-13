Министр иностранных дел Японии призвал к единению вокруг принципа верховенства права
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Нью-Йорк, 12 января (Jiji Press). Министр иностранных дел Японии Хаяси Ёсимаса призвал к единству вокруг принципа верховенства права в своём выступлении в Совете Безопасности ООН.
«Все государства-члены, большие или малые, могут быть свободны от страха перед грубой силой при условии верховенства закона, но не при силовом правлении», – сказал Хаяси в ходе открытых дебатов под его председательством. В этом месяце Япония председательствует в Совете Безопасности.
Хаяси сказал, что поддержание международного мира и безопасности не может быть достигнуто без уважения и добросовестного соблюдения международного права. «Объединение во имя верховенства закона должно быть для нас ключевым понятием», – сказал он.
Вторжение России в Украину усилило разногласия между государствами-членами ООН. Хаяси сказал: «Верховенство закона... заключается не в выборе лагерей. Речь не идет о том, чтобы занять золотую середину между противоборствующими лагерями».
Хаяси сказал, что верховенство закона «должно основываться на доверии между народами».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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