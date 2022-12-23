Япония переходит на более широкое использование атомной энергии для декарбонизации
НовостиПолитика Технологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 22 декабря (Jiji Press). Правительственная комиссия Японии приняла основную политику по созданию безуглеродного общества путём широкого использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики.
Базовая политика и 10-летняя дорожная карта, одобренные на заседании правительственного совета по «зелёной трансформации» (GX) – исполнительного совета, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио, знаменуют собой большой сдвиг в осторожной позиции правительства в отношении атомных станций, принятой после аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.
Политика предусматривает, что страна «будет максимально использовать источники энергии с высоким эффектом декарбонизации», что позволит поставщикам электроэнергии заменить существующие ядерные реакторы новыми и эксплуатировать реакторы намного дольше, чем разрешено в настоящее время.
«Постоянные усилия по завоеванию доверия со стороны общественности и вовлечённых местных сообществ необходимы для ускорения принятия политических мер по преодолению энергетического кризиса», – сказал Кисида на встрече.
По словам Кисиды, правительство приложит все усилия для решения таких вопросов, как окончательное захоронение высокорадиоактивных отходов. Ожидается, что его кабинет одобрит основную политику в начале следующего года после того, как правительство проведёт опрос общественного мнения.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии рассматривают возможность проверок АЭС, которым более 60 лет
- Япония возобновит производство ядерного топлива
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: Япония рассмотрит вопрос о строительстве новых ядерных реакторов
- Как преодолеть нехватку электроэнергии в японской столице и её окрестностях?
- В интервью министр промышленности указал на необходимость перезапуска АЭС
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио настаивает на необходимости перезапуска атомных электростанций
- Энергетические компании в Японии предупреждают о возможной нехватке электроэнергии и призывают устанавливать кондиционеры на 28 градусов
- Зимой ожидается дефицит электроэнергии в энергозоне TEPCO
- Рост потребительских цен более чем на 2% впервые с 2015 года: влияние удорожания энергоносителей и продовольственных товаров
- Усиление «деревянного шока»: около 50% связанных со строительством компаний ощущают проблемы с поставками из-за вторжения России в Украину
- Рост цен в Японии: 40% компаний планируют повышать цены на товары и услуги в течение года