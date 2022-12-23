Япония переходит на более широкое использование атомной энергии для декарбонизации

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Токио, 22 декабря (Jiji Press). Правительственная комиссия Японии приняла основную политику по созданию безуглеродного общества путём широкого использования возобновляемых источников энергии и ядерной энергетики.

Базовая политика и 10-летняя дорожная карта, одобренные на заседании правительственного совета по «зелёной трансформации» (GX) – исполнительного совета, возглавляемого премьер-министром Кисидой Фумио, знаменуют собой большой сдвиг в осторожной позиции правительства в отношении атомных станций, принятой после аварии 2011 года на АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.

Политика предусматривает, что страна «будет максимально использовать источники энергии с высоким эффектом декарбонизации», что позволит поставщикам электроэнергии заменить существующие ядерные реакторы новыми и эксплуатировать реакторы намного дольше, чем разрешено в настоящее время.

«Постоянные усилия по завоеванию доверия со стороны общественности и вовлечённых местных сообществ необходимы для ускорения принятия политических мер по преодолению энергетического кризиса», – сказал Кисида на встрече.

По словам Кисиды, правительство приложит все усилия для решения таких вопросов, как окончательное захоронение высокорадиоактивных отходов. Ожидается, что его кабинет одобрит основную политику в начале следующего года после того, как правительство проведёт опрос общественного мнения.

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