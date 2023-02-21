Лидеры G-7 посетят Мемориальный музей мира в Хиросиме
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Токио, 20 февраля (Jiji Press). Лидеры стран «Большой семёрки», вероятно, посетят Мемориальный музей мира в Хиросиме во время саммита в городе на западе Японии в мае, заявили представители правительства Японии.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио, который будет принимать у себя саммит G-7, заявил на встрече в Токио 20 февраля, что лидеры намерены послать сильный сигнал из Хиросимы.
Президент США Барак Обама посещал в Хиросиму в мае 2016 года, став первым действующим президентом США, посетившим город, разрушенный атомной бомбой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны.
В своё время Обама посетил музей и возложил цветы к кенотафу жертв бомбардировки.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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