Основные цели саммита G-7 в Хиросиме достигнуты: премьер-министр Кисида

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Токио, 22 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что основные цели, поставленные перед саммитом «Большой семёрки» в городе Хиросима на западе Японии, «достигнуты».

Выступая перед журналистами в канцелярии премьер-министра, Кисида сообщил, что основными целями трёхдневного саммита, завершившегося 21 мая, было подтверждение сохранения международного порядка, основанного на верховенстве закона, и укрепление поддержки странами «Большой семёрки» так называемого Глобального Юга – стран с формирующимся рынком и развивающимися странами.

Кисида отметил, что личное выступление президента Украины Владимира Зеленского на саммите было «очень показательным».

Поскольку лидеры «Большой семёрки» и главы других стран, приглашенные на саммит, посетили Мемориальный музей мира в Хиросиме, в котором показаны ужасы, вызванные атомной бомбардировкой города США в августе 1945 года, Кисида подчеркнул, что видит «большой прогресс в том, чтобы мир лидеры видят реальность поражения атомной бомбой».

На исполнительном заседании правящей Либерально-демократической партии позже 22 мая Кисида сообщил, что в прошлом месяце Зеленский настоятельно просил лично присутствовать на саммите G-7.

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