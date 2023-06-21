В Японии начинают использовать таблетки для прерывания беременности

Новости

Токио, 20 июня (Jiji Press). Первые таблетки для орального аборта постепенно начинают использоваться в медицинских учреждениях в Японии после того, как в апреле они получили одобрение правительства.

Mefeego Pack, разработанный британским производителем лекарств Linepharma International Ltd., можно назначать в течение первых девяти недель беременности. Чтобы прервать беременность, необходимо принять два типа таблеток перорально в течение 36-48 часов.

Женщины, которые принимали таблетки, одобрительно отозвались о них, говоря, что они вызывают меньше физического и психического стресса, чем традиционная процедура аборта.

Врачи, со своей стороны, хотят улучшения правил приёма таблеток, что требует длительного участия как пациентов, так и врачей.

В женской клинике Fides Ladies Clinic Tamachi в Токио по состоянию на 8 июня 11 женщин в возрасте от 20 до 40 лет приняли таблетки и прервали беременность, сообщила руководитель клиники Утида Михо.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме