Полиция Осаки ошибочно арестовала мужчину по делу о порномести

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Осака, 11 июля (Jiji Press). Полицейское управление префектуры Осаки сообщило, что оно незаконно арестовало 20-летнего мужчину, проживающего в этой префектуре, в том числе по подозрению в нарушении закона о предотвращении распространения порнографии в целях мести.

Полицейское управление принесло извинения мужчине, которого продержали под стражей в общей сложности около 40 дней, после чего его отпустили. С момента ареста мужчина последовательно отрицал обвинения против него.

По данным полиции Осаки, в марте в полицейский участок обратилась 20-летняя женщина, которая сообщила, что ей угрожали отправкой изображений сексуального характера её друзьям.

В апреле полиция арестовала мужчину за предполагаемые угрозы и попытку принуждения, отчасти потому, что сообщение в социальной сети, которое получила женщина, было отправлено с аккаунта, в котором была указана фамилия мужчины.

В мае он был повторно арестован по обвинению в нарушении закона о предотвращении порнографии из мести. Однако 23 мая он был освобожден, а прокуратура приостановила решение о предъявлении ему обвинения.

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