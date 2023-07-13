Партнёры НАТО договорились укреплять связи с АСЕАН и тихоокеанскими странами
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Вильнюс, Литва, 12 июля (Jiji Press). Лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии договорились укреплять своё сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и островных государств Тихого океана перед лицом усиливающихся гегемонистских действий Китая. .
Такое соглашение было достигнуто в кулуарах продолжающегося саммита НАТО в литовской столице Вильнюсе. Премьер-министр Японии Кисида Фумио, президент Южной Кореи Юн Сук Ёль, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе и премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинс принимают участие в саммите НАТО в качестве гостей из стран-партнёров НАТО.
На своей встрече четыре лидера Азиатско-Тихоокеанского региона подтвердили важность поддержания и укрепления свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права.
Они приняли совместное заявление, в котором осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей 12 июля как «незаконную провокацию».
Они также договорились укреплять сотрудничество для улучшения кибербезопасности и цепочек поставок.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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