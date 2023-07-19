Финансовые чиновники G-20 снова не смогли принять совместное заявление

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Гандинагар, Индия, 18 июля (Jiji Press). Министры финансов и главы центральных банков стран Группы 20 крупнейших экономик не смогли принять совместное заявление на встрече в городе Гандинагар на западе Индии из-за различий в позициях в отношении России.

Официальные лица G-20 не выступили с совместным заявлением уже на шестой встрече подряд с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, не сумев направить единый сигнал, чтобы рассеять опасения по поводу замедления мировой экономики.

Вместо этого в кратком изложении двухдневной встречи председатель сказал, что «с февраля 2022 года мы ... стали свидетелями того, как война в Украине ещё больше негативно повлияла на мировую экономику».

«Глобальный экономический рост находится ниже своего долгосрочного среднего значения и остаётся неравномерным. Неопределённость в отношении перспектив остаётся высокой», – говорится в отчёте.

Официальные лица G-20 «разделили признание того, что баланс рисков в мировой экономике по-прежнему смещён в сторону ухудшения», заявил на пресс-конференции после встречи министр финансов Японии Судзуки Сюнъити.

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