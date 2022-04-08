43% японских компаний, работающих в России, полностью либо частично останавливают свой бизнес в этой стране: данные исследования

Санкции западных стран, принятые в связи с военным вторжением России в Украину, оказали серьёзное влияние на компании, ведущие деятельность в России. В ходе опроса, проведенного Японской организацией внешней торговли (JETRO), 99% работающих с Россией японских компаний ответили, что уже ощущают неблагоприятные последствия логистических потрясений, падения обменных курсов и трудностей в финансовых расчётах.

В условиях длительного вторжения России в Украину Японская организация внешней торговли (JETRO) в конце марта провела анкетирование 211 японских компаний, ведущих свою деятельность в том числе в России, и получила ответы от 97 компаний.

81% от общего числа респондентов полностью или частично вывели из России японский персонал, который в 72% вернули в Японию, 14% компаний – направили в Европу, и 14% – на Ближний Восток и в Азию.

Относительно текущего состояния бизнеса в России 43% компаний ответили, что операции частично или полностью остановились. О перспективах бизнеса на следующие 6-12 месяцев 38% респондентов сказали, что предвидят сокращение, полный вывод бизнеса из России – 6%, и не знают 28,9%.

В отдельных комментариях писали, что «трудно принять решение о сохранении или сокращении бизнеса из-за возможности затягивания ситуации и усиления экономических инспекций», указывали «давление с двух сторон – риск реквизиции (национализации) в случае прекращения и репутационный риск в случае продолжения бизнеса» – компаниям сейчас сложно принимать решения о выводе или продолжении бизнеса.

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