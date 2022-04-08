43% японских компаний, работающих в России, полностью либо частично останавливают свой бизнес в этой стране: данные исследования

43% японских компаний, работающих в России, полностью либо частично останавливают свой бизнес в этой стране: данные исследованияЭкономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В условиях длительного вторжения России в Украину Японская организация внешней торговли (JETRO) в конце марта провела анкетирование 211 японских компаний, ведущих свою деятельность в том числе в России, и получила ответы от 97 компаний.
81% от общего числа респондентов полностью или частично вывели из России японский персонал, который в 72% вернули в Японию, 14% компаний – направили в Европу, и 14% – на Ближний Восток и в Азию.
Относительно текущего состояния бизнеса в России 43% компаний ответили, что операции частично или полностью остановились. О перспективах бизнеса на следующие 6-12 месяцев 38% респондентов сказали, что предвидят сокращение, полный вывод бизнеса из России – 6%, и не знают 28,9%.
В отдельных комментариях писали, что «трудно принять решение о сохранении или сокращении бизнеса из-за возможности затягивания ситуации и усиления экономических инспекций», указывали «давление с двух сторон – риск реквизиции (национализации) в случае прекращения и репутационный риск в случае продолжения бизнеса» – компаниям сейчас сложно принимать решения о выводе или продолжении бизнеса.
Фотография к заголовку: PIXTA
Статьи по теме
- Представитель правительства Японии назвал массовые убийства возле Киева военным преступлением
- Премьер-министр Японии осудил убийства гражданского населения в Украине
- Япония может принять эвакуированных из Украины даже при отсутствии у них паспорта
- Япония призвала компании, обменивающие криптовалюту, избегать обслуживания объектов санкций против России
- Лидеры «Большой семёрки» договорились привлечь Путина к ответственности
- Президент Украины Зеленский призвал Японию продолжать санкции против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио: примирительная политика Абэ Синдзо по отношению к Путину не дала результатов
- Япония намерена прекратить экономическое сотрудничество с Россией
- Основные вехи истории Северных территорий
- Шесть российских военных кораблей прошли через пролив Соя в Японии
- Пожар на Запорожской АЭС: паника в соцсетях и молчание российских СМИ
- Япония призывает живущих в России граждан Японии подумать о выезде из этой страны в условиях российской агрессии в Украине
- Группа семи развитых стран предупреждает о новых жёстких санкциях в ответ на российскую агрессию в Украине
- В Японии покупают сине-жёлтые продукты в знак поддержки Украины
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио раскритиковал путинские угрозы ядерным оружием
- Премьер-министр Японии сказал, что в Японии примут беженцев из Украины
- Спортсмены из РФ и Беларуси не смогут участвовать в Паралимпиаде в Пекине -- Международный паралимпийский комитет
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио выразил солидарность с народом Украины
- Министерство обороны России: Россия атаковала украинские военные объекты
- Япония объявила о санкциях против России
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио призвал Путина искать дипломатическое решение ситуации вокруг Украины
- Премьер-министр Японии выразил поддержку суверенитета Украины
- Парламент Японии в резолюции об Украине осудил попытки изменить статус-кво силой
- В Японии рассматривают возможность перенаправления импортируемого сжиженного газа в Европу в связи с ситуацией вокруг Украины
- Генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что в случае вторжения России в Украину Япония примет соответствующие меры в сотрудничестве с США
- Посол России предупредил Японию в отношении возможных санкций против России в связи с Украиной
- Иена растет, евро падает на фоне тревог вокруг Украины, нервозности из-за ФРС
- G-7 предупреждает о «высокой цене», которую придётся заплатить, если Россия вторгнется в Украину