Правительство Японии призывает повысить продовольственную безопасность в сфере производства рыбной продукции
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Токио, 2 июня (Jiji Press) - В ежегодном докладе правительства Японии подчеркивается важность укрепления продовольственной безопасности рыбной продукции на фоне растущих рисков, вызванных вторжением России в Украину.
В «Белой книге рыбной промышленности» отмечается риск того, что стабильные поставки рыбопродуктов в Японию могут оказаться под угрозу из-за стремительного роста импортных цен на такие товары и сопутствующие производственные материалы в связи с последними событиями в международном обществе.
В отчете говорится, что импорт Японией рыбной продукции из пяти ведущих стран составил более 50% от общего объема импорта таких товаров в 2021 году, при этом отмечается, что высокая зависимость от нескольких конкретных стран является проблемой для Японии.
Россия была третьим по величине экспортером рыбопродуктов в Японию в 2021 году, до начала агрессии Украины в феврале 2022 года.
Среди рыбопродуктов, потребляемых в Японии, около 40 процентов икры трески и икры лосося, а также около 30 процентов морского ежа были произведены в России.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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