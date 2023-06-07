Правительство Японии призывает повысить продовольственную безопасность в сфере производства рыбной продукции

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Токио, 2 июня (Jiji Press) - В ежегодном докладе правительства Японии подчеркивается важность укрепления продовольственной безопасности рыбной продукции на фоне растущих рисков, вызванных вторжением России в Украину.

В «Белой книге рыбной промышленности» отмечается риск того, что стабильные поставки рыбопродуктов в Японию могут оказаться под угрозу из-за стремительного роста импортных цен на такие товары и сопутствующие производственные материалы в связи с последними событиями в международном обществе.

В отчете говорится, что импорт Японией рыбной продукции из пяти ведущих стран составил более 50% от общего объема импорта таких товаров в 2021 году, при этом отмечается, что высокая зависимость от нескольких конкретных стран является проблемой для Японии.

Россия была третьим по величине экспортером рыбопродуктов в Японию в 2021 году, до начала агрессии Украины в феврале 2022 года.

Среди рыбопродуктов, потребляемых в Японии, около 40 процентов икры трески и икры лосося, а также около 30 процентов морского ежа были произведены в России.

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