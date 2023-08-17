Полиция Японии призывает тщательно готовиться перед походом в горы
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Токио, 16 августа (Jiji Press). В связи с тем, что в Японии растёт число людей, попадающих в бедствие в горах, полиция, отвечающая за спасательные операции, призывает людей надлежащим образом готовиться, прежде чем отправляться в горы.
По данным Национального полицейского агентства, в 2022 году число случаев бедствия выросло на 380 по сравнению с предыдущим годом до 3015 случаев, что является самым высоким уровнем с 1961 года, превзойдя предыдущий рекорд в 2661, установленный в 2018 году.
В 2022 году на 431 до 3506 человек выросло и число людей, попавших в бедствие в результате таких случаев, что также является рекордным показателем, при этом половина из них были в возрасте 60 лет и старше. Число погибших или пропавших без вести в горах составило 327 человек.
Представитель полицейского агентства сказал, что более высокие цифры были связаны с ростом числа людей, занимающихся активным отдыхом на природе, и после стабилизации состояния эпидемии COVID-19 вновь открылись горные хижины.
По префектурам наибольшее число случаев бедствия зарегистрировано в Нагано (284), затем следуют Токио (205) и Хоккайдо (192).
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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