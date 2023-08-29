Sekisui House предлагает обмен сейсмостойкими технологиями и совместное строительство домов после землетрясения

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28 августа компания Sekisui House объявила о своем намерении делиться своей сейсмостойкой технологией с другими жилищными производителями и начать совместное строительство деревянных домов в сентябре. Основная цель этой инициативы - использовать 100-летие Великого землетрясения Канто для улучшения сейсмостойкости деревянных домов, которые часто серьезно пострадают во время землетрясений.

Как сообщили представители компании, это первый случай в отрасли, когда компания делится своей ключевой технологией с другой организацией. Президент компании, Накай Есихиро, на пресс-конференции в Осаке подчеркнул, что данный проект имеет потенциал ускорить процесс повышения сейсмостойкости деревянных домов в Японии.

Основной акцент проекта сделан на технологии непосредственного крепления столбов к фундаменту здания и прочного соединения столбов с балками. Группа Sekisui House планирует установить партнерские отношения с застройщиками по всей стране и выполнять подрядные работы по строительству фундаментов для объектов, на которые получены заказы от партнерских компаний.

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