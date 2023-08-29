Sekisui House предлагает обмен сейсмостойкими технологиями и совместное строительство домов после землетрясения
НовостиОбщество Экономика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
28 августа компания Sekisui House объявила о своем намерении делиться своей сейсмостойкой технологией с другими жилищными производителями и начать совместное строительство деревянных домов в сентябре. Основная цель этой инициативы - использовать 100-летие Великого землетрясения Канто для улучшения сейсмостойкости деревянных домов, которые часто серьезно пострадают во время землетрясений.
Как сообщили представители компании, это первый случай в отрасли, когда компания делится своей ключевой технологией с другой организацией. Президент компании, Накай Есихиро, на пресс-конференции в Осаке подчеркнул, что данный проект имеет потенциал ускорить процесс повышения сейсмостойкости деревянных домов в Японии.
Основной акцент проекта сделан на технологии непосредственного крепления столбов к фундаменту здания и прочного соединения столбов с балками. Группа Sekisui House планирует установить партнерские отношения с застройщиками по всей стране и выполнять подрядные работы по строительству фундаментов для объектов, на которые получены заказы от партнерских компаний.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В Японии публикуют детские воспоминания о Великом землетрясении Канто 1923 года
- Великое землетрясение Канто: 90% погибших приходилось на Токио и Йокогаму
- В Японии 56,7% людей опасаются сильного землетрясения, но 30,4% не принимают особых мер в связи с ними
- Возможное сильное землетрясение в Токио может привести к гибели примерно 6100 человек
- Участившаяся сейсмическая активность в Японии: 17 землетрясений интенсивностью 4 и выше за последний месяц
- Япония как сейсмически активный архипелаг: поможет ли создание сети сейсмологических наблюдений в прогнозировании землетрясений?
- Не слишком ли много землетрясений в Японии в этом году?
- Стихийные бедствия в Японии: простые советы, которые помогут выжить
- Годовщина землетрясения Хансин-Авадзи: уроки бедствия в крупных городах
- Великое восточно-японское землетрясение в статьях nippon.com
- Великое восточно-японское землетрясение: пять лет спустя
- В случае землетрясения в Токио до 140 тысяч человек придут на помощь
Землетрясение Стихийные бедствия сейсмическая активность Jiji Press