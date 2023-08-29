«Тамакасива» завоевала главную премию по японскому саке во Франции
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Париж, 28 августа (Jiji Press) -- Японская компания Yamada Shoten, базирующаяся в префектуре Гифу в центральной части Японии, получила главный президентский приз в категории сакэ на конкурсе Kura Master 2023 во Франции за свой сакэ «Тамакасива Дзюнмай Дайгиндзё».
Также на этом конкурсе в Париже, церемония награждения которого прошла в этот же день, компания Yanagita Distillery Co. из префектуры Миядзаки на юго-западе Японии была удостоена главного приза в категории сётю и авамори за свой продукт «Аокагэ».
Ежегодный конкурс японских брендов сакэ, сёсю и авамори, ориентированный на французских потребителей, стартовал в 2017 году. На этот раз эксперты, представляющие ресторанный бизнес Франции, оценивали 1090 марок японского сакэ и 187 марок сётю или авамори.
«Каждый год мы стремились достичь этой высокой награды, и, наконец, наша цель была достигнута», - поделился Ямада Казухико, старший управляющий директор компании Yamada Shoten.
Янагита Тадаси, глава Yanagita Distillery, отметил: «Сёсю до сих пор не слишком распространён во Франции. Мы стремимся усовершенствовать наше искусство, чтобы однажды сёсю стал известным как мировой дистиллированный спиртной напиток».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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