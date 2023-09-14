В Японии разработаны новые чат-боты с искусственным интеллектом, связанные с буддизмом

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Киото, 13 сентября (Jiji Press). Группа исследователей в Японии разработала новых чат-ботов на базе искусственного интеллекта, проповедующих учения двух буддийских монахов древности – Синрана и Васубандху.

Используя технологию дополненной реальности, чат-бот Shinran и чат-бот Vasubandhu, работающие на базе генеративного искусственного интеллекта ChatGPT OpenAI, показывают аватары Синрана, основателя буддийской школы Дзёдо синсю, и Васубандху, известного индийского монаха IV века.

По словам группы, они дают ответы, основанные на точках зрения, извлечённых из книг этих монахов. В Японии два новых чат-бота пока будут демонстрироваться в ограниченных случаях, в том числе на некоторых мероприятиях, пока ведутся переговоры о их практическом использовании в Бутане, который является буддийской страной.

Группа, в которую входят исследователи из Киотского университета, ранее разработала чат-бот Buddhabot Plus на базе ChatGPT, который отвечает на вопросы с буддийской точки зрения.

На вопрос «Что мне делать в трудные времена?» Buddhabot Plus отвечает: «Вам следует переправиться на другой берег, приняв учение (буддизма)». В ответ на тот же вопрос чат-бот Shinran говорит: «Важно верить в безмерный свет и милосердие Будды и верить в спасение Будды, повторяя имя Будды: Наму Амида буцу». Чат-бот Vasubandhu отвечает: «Трудности – это форма ошибочной привязанности, и важно проанализировать элементы мира и попытаться уменьшить ошибочную привязанность».

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