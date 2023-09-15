Лидеры G-7 проведут онлайн-обсуждение генеративного искусственного интеллекта
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Токио, 14 сентября (Jiji Press). Лидеры стран «Большой семёрки» скоро встретятся, чтобы обсудить генеративный искусственный интеллект, заявил премьер-министр Японии Кисида Фумио.
Ожидается, что лидеры «Большой семёрки» обсудят предлагаемые международные рекомендации по использованию генеративного искусственного интеллекта.
Кисида обнародовал этот план в ответ на предложения по политике в области науки и технологий на встрече с экспертами, в том числе Киси Тэруо, почётным профессором Токийского университета.
Правительство рассмотрит, как в полной мере использовать ИИ, сказал Кисида.
На саммите в Хиросиме на западе Японии в мае лидеры «Большой семёрки» договорились установить международные правила использования генеративного искусственного интеллекта.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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