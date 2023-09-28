Среднегодовая заработная плата в Японии в 2022 году выросла до 4,58 млн йен

Новости

Токио, 27 сентября (Jiji Press). Среднегодовая заработная плата работников частного сектора в Японии выросла на 2,7 процента по сравнению с предыдущим годом до 4,58 миллиона йен в 2022 году, показав рост выше предыдущего года второй год подряд, согласно результатам исследования Национального налогового агентства.

Однако при росте цен мало признаков улучшения уровня жизни.

Средний показатель для мужчин составил 5,63 миллиона йен, что на 2,5 процента больше, а для женщин – 3,14 миллиона йен, что на 3,9 процента больше.

Средний доход постоянных сотрудников составил 5,23 миллиона йен, что на 1,5% больше, а для остальных, включая работников, работающих неполный рабочий день, этот показатель составил 2,01 миллиона йен.

По отраслям сектор электро-, газо- и водоснабжения имел самую высокую среднюю заработную плату – 7,47 миллиона йен, она снизилась на 5,2 процента, за ним следует сектор финансов и страхования – 6,56 миллиона йен, снижение на 3,7 процента.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме