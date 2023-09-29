TEPCO начнёт второй этап выпуска очищенной воды с АЭС «Фукусима-1» 5 октября

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Токио, 28 сентября (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. сообщила, что 5 октября начнётся второй этап сброса очищенной воды в море с АЭС «Фукусима-1».

Как и на первом этапе, TEPCO планирует сбросить в Тихий океан около 7800 тонн тритийсодержащей очищенной воды из 10 резервуаров для хранения повреждённой станции, места тройной катастрофы в марте 2011 года на северо-востоке Японии, в течение примерно 17 дней.

Компания TEPCO решила провести второй этап после подтверждения уровней концентрации трития и других радиоактивных веществ в пробах очищенной воды ниже установленных норм и отсутствия проблем в объектах и ​​оборудовании после их первого использования.

В ходе первого этапа, проведенного с 24 августа по 11 сентября, TEPCO сбросила 7788 тонн очищенной воды в точке примерно в 1 километре от станции после разбавления ее морской водой.

До сих пор превышения предельного уровня трития не были обнаружены в морской воде по замерам TEPCO и Министерства окружающей среды.

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