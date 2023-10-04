Япония обеспокоена возможным запретом России на импорт японской рыбной продукции
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Токио, 3 октября (Jiji Press). Правительство Японии обеспокоено возможностью того, что Россия присоединится к Китаю в запрете импорта японской рыбной продукции, опасаясь большего репутационного ущерба японской рыбной отрасли.
Россия заявила 26 сентября, что рассматривает возможность присоединиться к Китаю в ограничении поставок рыбной продукции из Японии, сославшись на возможные риски радиоактивного заражения.
Китай ввёл запрет 24 августа, сразу после того, как Япония начала сбрасывать в океан очищенную воду с АЭС «Фукусима-1». Вода содержит небольшое количество радиоактивного трития.
На пресс-конференции 29 сентября министр иностранных дел Японии Камикава Ёко заявила, что Токио предоставил Москве подробные объяснения того, что очищенная вода не представляет угрозы безопасности.
Также 29 сентября министр рыболовства Японии Миясита Итиро заявил, что Россия попросила Японию предоставить информацию о количестве трития в очищенной воде и методах проверки рыбной продукции, отправляемой на экспорт. «Мы будем работать над тем, чтобы избежать ограничений на ввоз», – сказал он.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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