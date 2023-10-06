Компания TEPCO начинает второй этап сброса воды на АЭС «Фукусима-1»

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Токио, 5 октября (Jiji Press). Компания Tokyo Electric Power Company Holdings Inc. начала второй этап сброса очищенной воды с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.

Как и на первом этапе, который проходил с 24 августа по 11 сентября, оператор станции в префектуре Фукусима на северо-востоке Японии перед выпуском разбавит около 7800 тонн тритийсодержащей очищенной воды большим количеством морской воды и выпустит её в точке в 1 километре от побережья по подземному туннелю. Второй этап продлится около 17 дней.

После окончания первого этапа компания TEPCO проверила соответствующие объекты, включая трубопроводы и насос, на предмет каких-либо отклонений от нормы. 3 октября компания проверила разбавленную воду и подтвердила, что концентрация радиоактивного вещества трития не превышает стандарты безопасности.

5 октября TEPCO начала слив воды, включив насос около 10:20.

TEPCO каждый день проверяет концентрацию трития в близлежащих морских акваториях. Кроме того, Министерство окружающей среды, Агентство по рыболовству и правительство префектуры Фукусима проводят собственные проверки морской воды и водных продуктов. Эти проверки подтвердили, что уровни концентрации были ниже государственных стандартов.

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