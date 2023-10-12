Япония примет экспертов из Китая и Южной Кореи для проверки воды на АЭС «Фукусима-1»

Новости

Токио, 11 октября (Jiji Press). Япония примет экспертов из Китая и Южной Кореи для совместного сбора проб морской воды и рыбной продукции в местах, где сбрасывается в океан тритийсодержащая очищенная вода с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1», сообщило министерство окружающей среды.

Совместный отбор проб пройдёт с 16 по 23 октября, в нем также примут участие эксперты из Канады и Международного агентства по атомной энергии. Три страны-участницы были выбраны МАГАТЭ.

Концентрации радиоактивных веществ в пробах будут анализировать научно-исследовательские институты Японии, Китая, Южной Кореи и Канады, а МАГАТЭ примерно через год составит отчёт об оценке.

В знак протеста против сброса воды Китай ввёл полный запрет на импорт японской рыбной продукции. На ежегодном собрании МАГАТЭ в Вене в прошлом месяце представитель Китая назвал очищенную воду «водой с ядерным загрязнением» и раскритиковал Японию.

Совместный отбор проб направлен на завоевание международного доверия к мониторингу сброса воды на Фукусиме и предотвращение вредных слухов.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме