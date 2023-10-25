МАГАТЭ начинает проверку сброса воды на АЭС «Фукусима-1»
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Токио, 24 октября (Jiji Press). Целевая группа Международного агентства по атомной энергии во вторник начала проверку сброса Японией очищенной воды с пострадавшей от катастрофы атомной электростанции «Фукусима-1» в океан.
Это первая проверка агентства с тех пор, как 24 августа атомная станция начала сбрасывать очищенную воду, содержащую небольшое количество радиоактивного трития.
Рассмотрение продлится до 27 октября. К нему присоединяются эксперты из 11 стран, в том числе Великобритании, США, Франции, Китая, Южной Кореи и России.
МАГАТЭ планирует подготовить отчёт по результатам проверки к концу этого года.
Заместитель генерального директора МАГАТЭ Лиди Эврар заявила на открытии обзора в Токио, что обзор будет независимым, объективным и основанным на научных доказательствах.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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