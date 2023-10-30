G-7 призывает Китай снять запрет на импорт японской рыбной продукции

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Осака, 29 октября (Jiji Press). Министры торговли стран «Большой семёрки» призвали Китай немедленно снять запрет на импорт японской рыбной продукции, введенный в ответ на сброс очищенной воды в океан с японской АЭС «Фукусима-1».

Страны «Большой семёрки» настоятельно призывают к немедленной отмене любых мер, которые излишне ограничивают торговлю, говорится в совместном заявлении министров торговли, опубликованном после двухдневной встречи в городе Осака на западе Японии.

Министры выразили обеспокоенность по поводу расширения экономического принуждения, которое оказывает давление на торговых партнёров посредством таких ограничений экспорта и импорта.

Китай ввёл полный запрет на японскую рыбную продукцию сразу после того, как в конце августа повреждённая в результате аварии атомная электростанция начала сбрасывать в океан очищенную воду, содержащую небольшое количество радиоактивного трития. Позже Россия также ввела ограничения на японскую рыбную продукцию.

«Многие страны явно поддержали позицию Японии» по ограничениям на импорт продовольствия, заявил на пресс-конференции после встречи министр торговли Японии Нисимура Ясутоси, который был сопредседателем встречи вместе с министром иностранных дел Японии Камикавой Ёко. Страны «Большой семёрки» договорились работать вместе, чтобы противодействовать экономическому принуждению, добавил Нисимура.

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