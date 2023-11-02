Количество нападений медведей на людей в Японии достигли рекордного уровня
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Токио, 1 ноября (Jiji Press). Число людей, подвергшихся нападению медведей в Японии в период с апреля по октябрь, составило 180 человек, что уже является рекордным годовым показателем за весь финансовый год с момента начала сбора статистики в 2006 финансовом году, говорится в сообщении Министерства окружающей среды.
Предыдущий рекордный уровень, отмеченный в 2020 финансовом году, составлял 158 человек.
В связи с плохим урожаем желудей министерство призывает проявлять максимальную бдительность главным образом в регионе Тохоку на северо-востоке Японии до тех пор, пока медведи не впадут в спячку.
В 2023 финансовом году, который начался в апреле, в результате нападений медведей погибло пять человек.
Ежемесячное число людей, подвергшихся нападению медведей, в августе составило 15, оно выросло до 38 в сентябре и 71 в октябре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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