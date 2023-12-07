Япония и США будут сотрудничать в борьбе с неправдивой информацией
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Токио, 6 декабря (Jiji Press). Япония и США в среду подписали меморандум об укреплении сотрудничества в борьбе с фейковой информацией, направленный на усиление их возможностей реагирования на риск манипулирования информацией со стороны России и Китая.
Меморандум подписали в Токио пресс-секретарь МИД Кобаяси Маки и заместитель госсекретаря США по общественной дипломатии и связям с общественностью Элизабет Аллен.
Чиновники подтвердили, что две страны будут обмениваться знаниями по обнаружению и анализу фейковой информации, распространяемой в социальных сетях и на других платформах.
«Манипулирование информацией со стороны зарубежных стран следует останавливать безотлагательно», – заявила Кобаяси на пресс-конференции позднее.
Она также сказала, что для стран, которые разделяют одинаковые опасения по поводу фейковой информации, было бы «более эффективно» работать вместе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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