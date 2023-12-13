Япония выпустит новые банкноты с 3 июля

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Токио, 12 декабря (Jiji Press). Министерство финансов Японии и Банк Японии заявили о решении начать выпуск новых банкнот 3 июля 2024 года.

Банкноты пройдут модернизацию впервые с 2004 года; будут обновлены банкноты номиналом 10 000, 5000 йен и 1000 йен.

Министерство отвечает за разработку форматов новых банкнот, а центральному банку поручено их выпускать.

Министр финансов Судзуки Сюнъити объявил, что страна начнёт выпуск новых банкнот уже в первой половине июля следующего года.

На новой банкноте номиналом 10 000 йен будет изображён Сибусава Эйити, заложивший основы японского капитализма.

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