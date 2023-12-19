Китай в ноябре не импортировал рыбу и моллюсков из Японии

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Пекин, 18 декабря (Jiji Press). Импорт рыбы и моллюсков в Китай из Японии в ноябре достиг нулевой отметки, как показал отчёт о торговле.

Это можно объяснить тем фактом, что китайское правительство не продлило разрешение на импорт японских «парчовых карпов» нисикигои с момента истечения срока действия разрешения в конце октября, рассказали знакомые с ситуацией люди.

Разноцветные карпы составляют большую часть импорта пресноводных декоративных рыб, стоимость которого в октябре составила 330 000 долларов.

С конца августа Пекин ввёл полный запрет на японскую рыбную продукцию в знак протеста против сброса в океан содержащих тритий очищенных сточных вод с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc, но предполагалось, что запрет исключал нисикигои.

Общий объём импорта Китая из Японии в ноябре почти не изменился по сравнению с годом ранее и составил 14,1 миллиарда долларов. Экспорт упал примерно на 8 процентов до 13,3 миллиарда долларов, как показано в отчёте.

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