Китай в ноябре не импортировал рыбу и моллюсков из Японии
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Пекин, 18 декабря (Jiji Press). Импорт рыбы и моллюсков в Китай из Японии в ноябре достиг нулевой отметки, как показал отчёт о торговле.
Это можно объяснить тем фактом, что китайское правительство не продлило разрешение на импорт японских «парчовых карпов» нисикигои с момента истечения срока действия разрешения в конце октября, рассказали знакомые с ситуацией люди.
Разноцветные карпы составляют большую часть импорта пресноводных декоративных рыб, стоимость которого в октябре составила 330 000 долларов.
С конца августа Пекин ввёл полный запрет на японскую рыбную продукцию в знак протеста против сброса в океан содержащих тритий очищенных сточных вод с повреждённой атомной электростанции «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company Holdings Inc, но предполагалось, что запрет исключал нисикигои.
Общий объём импорта Китая из Японии в ноябре почти не изменился по сравнению с годом ранее и составил 14,1 миллиарда долларов. Экспорт упал примерно на 8 процентов до 13,3 миллиарда долларов, как показано в отчёте.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Вода в Фукусиме соответствует стандартам безопасности: глава МАГАТЭ Гросси
- Из Китая распространяют оскорбительные видео в связи со сбросом воды на АЭС «Фукусима-1»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Тритий не обнаружен в рыбе Фукусимы после сброса очищенной воды
- Твердые знания о тритии снизят репутационный ущерб: именно плановый сброс обработанной воды с АЭС в океан надежно обеспечит безопасность
- МАГАТЭ будет заниматься сбросом воды с Фукусимы до «последней капли»
- Китай запрещает производство пищевых продуктов из рыбной продукции из Японии
- В Китае японские школы забрасывали камнями и яйцами
- МИД предостерегает от поездок в Китай из-за «многочисленных протестов» после сброса очищенной воды