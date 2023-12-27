Япония создаст альянс по ядерному синтезу
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Токио, 26 декабря (Jiji Press). Правительство Японии объявило о плане создания в 2023 финансовом году альянса промышленности, правительства и научных кругов, направленного на реализацию практического использования энергии ядерного синтеза.
В альянсе исследований и разработок примут участие около 50 компаний, в том числе производитель тяжёлого машиностроения IHI Corp. и стартап Kyoto Fusioneering Ltd, связанный с Киотским университетом.
За рубежом активизируются усилия по практическому использованию термоядерной энергетики. Правительство надеется содействовать развитию технологий и промышленности на основе своей энергетической стратегии ядерного синтеза, разработанной в апреле.
В число других участников входят инжиниринговая компания JGC Corp., разработчик энергетических ресурсов Inpex Corp., строительная компания Obayashi Corp. и производитель специальных медных сплавов Yamato Gokin Co.
Телекоммуникационные и торговые компании, а также финансовые учреждения также присоединятся к альянсу. Ожидается, что будут созданы предприятия, использующие смежные технологии, такие как лазерное облучение и сверхпроводимость, используемые для производства электроэнергии.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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